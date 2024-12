Il nuovo stop alle sanzioni per i no vax il rinvio dell’obbligo di assicurarsi per le imprese | le prime indiscrezioni su cosa c’è nel decreto Milleproroghe

Leggi su Open.online

Sono giorni di duro lavoro negli uffici di Palazzo Chigi. Il governo ha deciso di accelerare sul, che solitamente veniva approvato verso fine anno, per poi essere discusso dCamere a gennaio e febbraio. Questa volta, invece, il testo dovrebbe ricevere il via libera già lunedì 9 dicembre, nella riunione del Consiglio dei ministri convocata17. Quindi, c’è frenesia dietro le finestre che affacciano su Piazza Colonna. Anche perché, è il leitmotiv della stagione, le risorse sono poche, bisogna far quadrare i conti con il rischio di scontentare un po’ tutti. Dsularrivate a Open, sembrerebbe che il governo Meloni voglia tendere ancora una volta la mano ai no vax dell’era Covid. Pare che sarà rinnovata per tutto il 2025 la sospensione dellecomminate a chi non ha rispettato l’obbligo vaccinale.