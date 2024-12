Metropolitanmagazine.it - Il colore Pantone del 2025 è Mocha Mousse

Oggiha dichiarato “” comedel. “La suggestiva tonalità marrone tenue” o “calda e intensa tonalità marrone”, ha affermato l’azienda in un comunicato stampa, “nutre con il suo suggerimento della deliziosa qualità del cacao, del cioccolato e del caffè, facendo appello al nostro desiderio di comfort”.Svelando una tonalità pensata per riflettere la cultura attraverso il linguaggio delanticipa anche quali saranno le prossime tendenze nel design.Ilterroso coglie “un movimento crescente per allinearci al mondo naturale”, si legge nel comunicato. Ildell’Anno diè pensato per catturare lo zeitgeist, ha affermato Laurie Pressman, vicepresidente delColor Institute. Allo stesso tempo, è anche pensato per fungere da antidoto culturale.