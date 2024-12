Highlights e gol Fiorentina-Empoli 5-6 dopo rigori | ottavi Coppa Italia 2024 2025 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Glie le azioni salienti di5-6 d.c.r., match deglidi finale di. La squadra di D’Aversa si qualifica ai quarti e sfiderà una tra Juventus e Cagliari. Fatali ai viola gli errori dal dischetto di Ranieri e di Kean, che aveva colpito anche una traversa nel corso del match. I tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2, con i gol di Ekong (4?) per l’, il pareggio viola di Kean al 59?, il vantaggio per ladi Sottil al 70?. Infine, il pari al 75? per gli ospiti di Esposito.e gol5-6) SportFace.