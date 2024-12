Anteprima24.it - Grande successo per la campagna prevenzione tumori maschili “LILT for MEN”

Tempo di lettura: < 1 minutoOttima riuscita per lanazionale di sensibilizzazione dedicata allaoncologica maschile “for Men” alla quale ha aderito anche la sede provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro idi Benevento. Nel solo pomeriggio di ieri, infatti, sono state effettuate ben 22 screening con esame ecografico gratuiti, effettuati dal dott.Giovanni Castelluzzo, urologo andrologo presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento. Soddisfazione per l’esito della giornata, dedicata alla “in blu” con i controlli urologici, è stata espressa dal dott.Antonio Febbraro, Direttore Sanitario delladi Benevento che ha sottolineato: “Utilità di manifestazioni come queste, che registrano un ampio riscontro da parte della comunità, ci spronano ancora di più a proseguire il lavoro incentrato sul binomio-solidarietà”.