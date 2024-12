Oasport.it - Gilberto Simoni: “Mondiali 2001? Doveva vincere un Mapei…Ero scomodo, non devo perdonare nessuno”

è uno dei corridori che è riuscito atappe in tutti i Grandi Giri, costruendo gran parte dei suoi successi nelle corse di montagna avendo avuto caratteristiche di scalatore puro, uno dei campioni più tenaci e combattivi degli anni No­vanta. Insieme al “Gibo” abbiamo voluto ripercorrere alcune tappe importanti della sua carriera sportiva (l’ultima corsa è stata il Giro d’Italia del 2010), oltre ad un’attenta analisi sul ciclismo odierno.7 podi al Giro d’Italia, con due vittorie: quanto manca, oggi, unal ciclismo italiano. Ripensando ai tuoi podi, qual è stata la circostanza in cui ritieni di essere andato più vicino a realizzare il tris in maglia rosa?“Diverse volte, però con il ‘senno di poi’ non si possono cambiare le cose”. Hai il rimpianto di non aver mai veramente provato a fare classifica al Tour de France?“No, in fin dei conti per i Tour che ho corso io non c’è un vero vincitore del Tour; ci sarebbe stato, ma c’è sempre stata una grande confusione (il riferimento è alle vittorie tolte a Lance Armstrong, ndr)”.