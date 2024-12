Formula1, Vertappen-Russell scintille prima del Gp di Abu Dhabi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 dic. (askanews) – Botta e risposta tra Max Verstappen e Georgealla vigilia del Gp di Abu, ultimo Gp stagionale. La polemica tra l’olandese ed il pilota Mercedes risale all’ultimo GP del Qatar, in cui è stata tolta la pole position al campione del mondo per aver guidato troppo lentamente in maniera non necessaria nei giri di preparazione del Q3 con alle sue spalle proprio il pilota della Mercedes. A beneficiare della penalità era stato quest’ultimo, partito dalla pole a Lusail, anche se l’inglese era stato poi sorpassato dallo stesso Verstappen in curva 1. L’olandese non ha digerito, per usare un eufemismo, la penalità ricevuta, motivo per cui ha attaccato pesantemente il rivale in conferenza stampa: “Non ho mai visto nessuno cercare di far penalizzare qualcun altro in modo così evidente (come fatto da, ndr).