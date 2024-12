Fnp Informa | il notiziario di dicembre 2024

Leggi su Bergamonews.it

Riforma sanitaria: a che punto siamo?Si è tenuto a Sarnico l’incontro ‘Sanità territoriale: difficoltà e opportunità’, organizzato da Cisl Pensionati e Cisl Bergamo. L’evento rappresenta un’occasione preziosa di dialogo ezione, pensata soprattutto per gli anziani e per chi si occupa di assistenza alla terza età. Al centro dell’incontro, temi chiave per la salute territoriale e per un sistema sanitario che risponde concretamente alle esigenze di prossimità e accessibilità.Donne leader nella Fnp“Le donne leader nella dirigenza Fnp”: così si intitola l’incontro che il Coordinamento di Genere di Fnp Cisl Bergamo, in accordo con la segreteria dei pensionati di via Carnovali, ha organizzato nella Rocca di Romano di Lombardia. L’occasione è stata data dal libro ‘Ponti Invisibili’, una ricerca condotta tra le dirigenti della Cisl in Italia e in Lombardia.