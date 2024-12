Oasport.it - Filippo Baroncini: “Ero arrivato a pormi delle domande. Nelle Classiche del Nord posso giocarmela”

Passato tra i professionisti nel 2022, persono state stagioni in salita, caratterizzate da tanta sfortunata e svariati infortuni che non gli hanno permesso di continuare il suo processo di crescita in modo continuativo. Dopo due anni alla Lidl-Trek, il romagnolo è passato in forza alla Uae Team Emirates, dove, anche lì, non ha passato una prima stagione semplice.in questa seconda parte di stagione sembra vedere la luce in fondo al tunnel, rialzandosi dopo ogni caduta. Lo scorso 21 settembre ha centrato la sua prima vittoria da professionista, alla Super 8 Classic, con un’azione solitaria che ha ricordato tanto quelle che faceva nel 2021, l’ultimo anno da Under23 in cui ha vinto tanto e bene, compreso il MondialeFiandre a Lovanio.Il tuo passaggio tra i professionisti non è stato semplice, con tanti infortuni che hanno ritardato la tua crescita.