"Febbre, mal di testa, tosse e naso chiuso: sembra un'influenza, ma poi si muore": scatta l'allarme per una nuova malattia misteriosa. Già oltre 150 morti in Congo

, cefalea, congestione nasale,, difficoltà respiratorie e anemia: tranne che per quest’ultima, i sintomi si direbbero proprio quelli di una banale influenza. Ma banale non è poi tanto, visto che secondo quanto dichiarato dalle autorità locali alla Reuters, i decessi potrebbero essere ormai 143.Una situazione complessa e allarmante“Situazione preoccupante nella zona sanitaria di Panzi, nella provincia di Kwango”, titola una comunicazione ufficiale postata martedì su X. Dal 24 ottobre, si legge sul documento, unadi cui ancora non si conosce l’origine ha ucciso 79 persone, soprattutto ragazzi sopra i 15 anni. Cephorien Manzanza, un responsabile locale, ha dichiarato alla Reuters che il numero di persone infette continua a salire.Il focolaio è a Panzi, nella provincia sudorientale della Repubblica Democratica del, a circa 700 km dalla capitale Kinshasa: una zona rurale isolata e poco servita dalle strutture sanitarie, dove è difficile fare arrivare medicinali, come ha spiegato Manzanza.