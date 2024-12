Unlimitednews.it - Eu-Inc sollecita Commissione Ue su entità unica per le startup europee

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – EU-Inc, una petizione nata per proporre la creazione di una struttura societaria unificata per lein Europa sotto il “28th Regime”1, richiama oggi l’attenzione sulla necessità di includere questa proposta nel Programma di Lavoro 2025 dellaEuropea. Con oltre 13.000 firme di leader tecnologici, investitori e figure politiche di spicco, EU-Inc sottolinea la spinta trasversale verso una riforma rapida del settore.Tra i firmatari, alcuni dei principali fondatori diquali Stripe, Wise, Supercell, Wolt, Bolt e Pigment, centinaia di investitori come Index Ventures, Atomico, Creandum, Seedcamp e Sequoia, e promotori per l’Italia Romacon le associazioni internazionali Allied fors, EuropeanNetwork, France Digitale,Verband, DutchAssociation, Romae Techleap.