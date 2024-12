Gamberorosso.it - È morto Michele Rossetti, il vignaiolo mite che ha cambiato in silenzio l’Oltrepò Pavese

Ci ha lasciato a 56 anni, produttore di vino, titolare con il fratello Fabio della cantina& Scrivani a Casteggio. Si è spento dopo una brutta malattia. Noi l'abbiamo incrociato più volte sulle sue colline del, tra una fetta di quel salame di Varzi di cui andava giustamente orgoglioso e un calice, rigorosamente di Pinot nero. Enologo, si era laureato alla scuola di Alba, aveva lavorato nell'amministrazione locale di Casteggio, aveva ricoperto il ruolo presidente di Coprovi e poi del Consorzio Tutela Vini Oltrepò. Ci ha sempre colpito il suo carattere, i suoi modi accoglienti, mai una parola fuori posto o una polemica: qualcosa di veramente inusuale visto il temperamento medio degli oltrepadani.Aveva l'Oltrepò nel cuore. Ne parlava con un orgoglio contagioso, era ambizioso ed è stato tra i primi in zona a capirne limiti e potenzialità, facendo scelte nette: 100% pinot nero, metodo classico, puntando forte sul dosaggio zero, oggi quasi la regola in zona.