Dawson’s Creek James Van Der Beek racconta il momento in cui ha scoperto di avere un tumore | Ero sotto shock un incubo!

Van Der, celebre volto di, ha condiviso pubblicamente la sua esperienza dopo la scoperta del cancro al colon-retto al terzo stadio, una diagnosi che ha ricevuto lo scorso agosto. Durante un’intervista a Good Morning America, l’attore ha rivelato come questa scoperta abbia cambiato la sua vita, lasciandolo inizialmente in uno stato die smarrimento:Ero terrorizzato. Pensavo di vivere in modo sano e avevo grandi progetti per il futuro. Improvvisamente, tutto è cambiato. È stato come un.Nonostante la difficoltà iniziale, Van Derha deciso di affrontare la situazione con ottimismo, grazie al supporto della moglie Kimberly e dei loro sei figli:Questa esperienza mi ha costretto a riconsiderare la mia vita. Farò dei cambiamenti che, tra trent’anni, mi faranno dire: ‘Grazie a Dio che è successo’.