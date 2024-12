Ilrestodelcarlino.it - Come è finita l’occupazione del B&B di Padova: “Ho ancora paura”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 5 dicembre 2024 – È finito l’incubo di L. S., il proprietario di un B&B diche ha visto la sua struttura occupata abusivamente per settimane da parte di una famiglia. A fare la differenza è stato l’intervento dei carabinieri, che sono riusciti ad allontanare la coppia, i loro tre figli e i numerosi altri parenti che si erano uniti. Sulla vicenda sono arrivate anche le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “Le occupazioni abusive, oltre che incidere sul diritto di proprietà, generano un forte allarme sociale – ha dichiarato – Un fenomeno che stiamo contrastando con un'azione decisa,testimoniano gli oltre tremila sgomberi di alloggi di edilizia residenziale pubblica eseguiti in questi due anni di governo”. Un sospiro di sollievo per L., ma che non cancella il trauma vissuto.