Charles Leclerc carico | Un 2024 senza rimpianti darò tutto per conquistare il titolo dei costruttori

Sarà un fine settimana particolare per. Nell’ultimo weekend del Mondialedi F1 ad Abu Dhabicondividerà il primo turno di prove libere con suo fratello Arthur. Quest’ultimo avrà così l’occasione di salire sulla SF-24 e di girare sulla pista dove si deciderà il campionato deie Arthur diventano così la prima coppia di piloti-fratelli a partecipare assieme a una sessione di prove in F1. Il giovanesalirà sulla Rossa al posto dello spagnolo Carlos Sainz che sta per concludere la sua avventura con la scuderia di Maranello per approdare in Williams nel 2025 e avendo l’opportunità di girare con la vettura di Grove sin dai test del 10 dicembre., da questo punto di vista, vorrà regalare ildei marchi al Cavallino Rampante e nello stesso tempo prendersi la piazza d’onore nella graduatoria dei piloti.