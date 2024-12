Oasport.it - Carlos Sainz pronto alla sfida: “Proveremo a far di tutto per conquistare il titolo dei costruttori”

Sarà un fine-settimana molto speciale perad Abu Dhabi. Lo spagnolo disputerà il suo ultimo GP con la Ferrari e concluderà il proprio percorso durato 4 anni a Maranello. La scuderia del Cavallino Rampante è ancora in lotta per ildei, essendo seconda in classifica con un distacco di 21 punti dMcLaren. Un confronto complicato, ma non impossibile.“Penso che questo week end sarà emozionante e intenso, non solo perché sarà il mio ultimo con la Ferrari. Ma la posta in palio è alta con ildeiin ballo. Periodo intenso anche per tante cose successe dietro le quinte, ma sono soddisfatto per lo stato di forma con il quale sono arrivato quiancora a lottare. Sarà battaglia serrata, non solo tra noi e McLaren. Penso a Red Bull e Mercedes, ma ci sono tanti fattori da considerare in una stagione combattuta tra i top team“, ha raccontato il madrileno in conferenza stampa.