Carlos Alcaraz torna in campo e batte Shelton davanti a 20 000 spettatori

ha fatto il proprio ritorno indopo l’eliminazione subita insieme ai compagni di squadra nei quarti di finale della Coppa Davis. Il numero 3 del mondo, quest’anno capace di vincere Roland Garros e Wimbledon, ha affrontato lo statunitense Benin un incontro di esibizione andato in scena al Madison Square Garden di New York (USA). Il tennista spagnolo si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-4 contro il numero 21 del ranking ATP di fronte a quasi 20.000, che ha ammesso di non avere toccato la racchetta per più di una settimana e che si è dichiarato sicuro di vincere gli Australian Open in futuro, si è trovato sotto per 4-1 nel primo set e non è riuscito a recuperare in un clima decisamente festoso, con continui sorrisi tra i due contendenti e grande voglia di divertirsia un pubblico che ha goduto di colpi molto avvincenti.