Becoming Led Zeppelin | il documentario sulla leggendaria band inglese ha una data di uscita ufficiale

Ledracconterà le origini e l'ascesa fulminea dell'iconica rock, attraverso filmati inediti e testimonianze esclusive dei membri del gruppo. Finalmente arriva unaperLed, ilche esplorerà le origini e la straordinaria ascesa dei Led. Sony Picture Classics ha annunciato che il film sarà distribuito in 200 cinema Imax a partire dal 7 febbraio 2025. Prima dell'generale, il 5 febbraio si terranno proiezioni speciali in 18 città selezionate. "La potenza cinematografica dell'Imax, unita al suono autentico del film, crea un'esperienza immersiva che permette al pubblico di sentirsi davvero presente, come se fosse lì con la", ha dichiarato Bernard MacMahon, regista del film, in un comunicato