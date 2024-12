Lanotiziagiornale.it - Altro bavaglio alla stampa: divieto di pubblicazione per interdittive e sequestri

Un. Ancora più stretto. L’obiettivo è chiaro: vietaredi pubblicare gli atti delle indagini. E, più nello specifico, gli atti di custodia cautelare. Il governo sta lavorando a un decreto legislativo il cui obiettivo è quello di estendere ildidegli atti. Il provvedimento potrebbe approdare in Consiglio dei ministri il 9 dicembre e conterrebbe una stretta più ampia di quella prevista nel decreto legislativo approvato a settembre, che vieta la, integrale o di estratti, degli atti di custodia cautelare così come riportati esattamente nei documenti.Questopotrebbe essere esteso includendo tutti gli atti, come misure cautelari personali, carcere,. La notizia è stata anticipata ieri dal Messaggero e dal Fatto Quotidiano, che parlano dicategorico per i giornalisti di pubblicare gli atti d’indagine.