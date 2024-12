Game-experience.it - XDefiant chiude, Ubisoft rivela la data in cui verranno spenti i server

ha annunciato cheverrà ufficialmente chiuso nel corso dei primi mesi dell’anno prossimo, con ichenello specifico nella giornata del 3 Giugno 2025.Dopo i rumor delle scorse settimane, a dare l’annuncio ufficiale è stato direttamente il produttore del gioco, Mark Rubin, attraverso un messaggio condiviso sui propri canali social:Purtroppo sono qui oggi per annunciare cherà down. A partire da oggi (3 dicembre 2024), nuovi download e registrazioni di giocatori non saranno più disponibili. Pubblicheremo comunque i nostri contenuti della Stagione 3 nel prossimo futuro e irimarranno attivi fino al 3 giugno 2025. Per coloro che hanno acquistato l’Ultimate Founder’s Pack, riceverete un rimborso completo. Anche i giocatori che hanno effettuato acquisti negli ultimi 30 giorni saranno completamente rimborsati.