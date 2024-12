Sport.quotidiano.net - Volley A2 donne. Clai, un quinto posto che significa playoff. Rizzieri: "Ora pronte per la capolista Messina»

La prima parte di stagione si è chiusa con la gara giocata venerdì. Laha chiuso l’andata con 13 punti e ilin graduatoria alle spalle di, San Giovanni in Marignano, Valsabbina Brescia e Macerata. Quattro squadre che fanno quasi un altro sport rispetto alle altre, Imola si è presa la quinta posizione. Mantenere questo piazzamento al termine della regular season significherebbe in primis giocare in serie A2 pure l’anno prossimo, ma in seconda battuta andare in campo per la poule promozione. L’aver vinto lo scontro diretto con il Lecco è un bel segnale da parte di un gruppo giovane, capace di crescere a ogni partita e animato dalla speranza di togliersi belle soddisfazioni. Battere Lecco 3-0, una concorrente per la salvezza, non era scontato. "Abbiamo giocato da squadra – dice l’alzatrice Emma– tenendo tanto in difesa e rigiocando la palla con buone percentuali.