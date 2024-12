Game-experience.it - Ubisoft continuerà a sviluppare giochi live-service nonostante la chiusura di XDefiant

ha recentemente annunciato ladel progetto, maquesta inaspettata e negativa novità il publisher francese ha precisato di avere ancora intenzione di.Ebbene sì, appena poche ore dopo ladel suo sparatutto competitivo, a causa dell’incapacità di attrarre e mantenere una base di giocatori sufficiente, il publisher di Assassin’s Creed ha riconfermato la volontà di continuare ad investire nello sviluppo deiservizio.Come riportato da Insider Gaming, la dirigenza diha inviato una nota interna in seguito alladie alladi tre studi (dove ha effettuato contestualmente il licenziamento di quasi 300 dipendenti), parlando degli obiettivi della società a medio e lungo termine.Yves Guillemot e Marie-Sophie de Waubert hanno quindi ribadito l’importanza deiper il futuro dell’azienda, citando successi come Rainbow Six e The Crew ed affermando che all’interno del publisher continueranno a cercareservizio di successo, così da ottenere una buona sostenibilità finanziaria.