Regno Unito la principessa Kate pianta le rose nel giardino di un ospedale

Nel cuore dell'Essex, la principessa Kate Middleton ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per il benessere e la cura, piantando delle rose nel giardino di benessere del Colchester Hospital. Un gesto simbolico che esprime speranza e sostegno a chi affronta momenti difficili. La giornata si è conclusa con la donazione di 50 esemplari di una rosa speciale, dedicata a...

Kate Middleton ha fatto tappa al Wellbeing Garden del Colchester Hospital, nell'Essex, per una visita dal forte valore simbolico. In occasione dell'incontro, la principessa del Galles ha piantato le rose nel giardino curativo realizzato dalla Royal Horticultural Society, luogo pensato per offrire serenit√† e supporto ai pazienti, al personale sanitario e ai visitatori. La giornata √® coincisa con la donazione di 50 esemplari della rosa dedicata a Kate, un omaggio floreale che porta il suo nome. I ricavi derivanti dalla vendita della pianta sosterranno le attivit√† della Royal Marsden Cancer Charity, associazione impegnata nella ricerca e nella cura oncologica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Regno Unito, la principessa Kate pianta le rose nel giardino di un ospedale

In questa notizia si parla di: kate - principessa - pianta - rose

Una rosa dedicata a Kate Middleton, perché si chiamerà come la principessa - Una nuova rosa ha recentemente ricevuto un nome che la distingue nel vasto mondo delle varietà floreali.

Le princess nails sono le unghie ispirate a Kate Middleton Vai su Facebook

Regno Unito, la principessa Kate pianta le rose nel giardino di un ospedale; VIDEO La principessa Kate pianta rose in un centro di cura per il cancro - LaPresse; La principessa Kate pianta rose in un centro di cura per il cancro.

La principessa Kate pianta rose in un centro di cura per il cancro - Mercoledì Kate Middleton Principessa del Galles, ha piantato una rosa durante una visita al RHS Wellbeing Garden presso il Colchester Hospital, togliendosi i guanti che le erano stati forniti e spiega ... Si legge su msn.com

Kate torna in pubblico. Il racconto della malattia - La principessa del Galles è tornata in pubblico e ha di nuovo messo a tacere le voci sulla sua salute ... Lo riporta msn.com