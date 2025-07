Palinsesti La7 confermata la squadra anche Mentana Stop al programma di Insinna

Il 2025-2026 si apre con un successo sorprendente per La7, che conferma la sua squadra e presenta palinsesti ambiziosi. La crescita solida e i numeri record rendono evidente come il network abbia saputo adattarsi alle sfide del mercato televisivo, rafforzando la propria identità e innovando con determinazione. Questa visione chiara e strategica si traduce in una stagione che promette di consolidare ulteriormente il suo ruolo di protagonista nel panorama mediatico italiano, dimostrando che il successo non è mai casuale.

Quando i numeri rispecchiano una crescita cos√¨ solida da diventare un caso editoriale, non resta che prenderne atto perch√©, quest‚Äôanno, La7 ha firmato la sua miglior stagione di sempre. La presentazione dei nuovi palinsesti La7 per il 2025-2026, avvenuta il 3 luglio a Milano, certifica un risultato che √® frutto di una visione precisa e che quindi non pu√≤ essere casuale. √ą la conferma di un‚Äôidentit√† forte e riconoscibile, costruita puntata dopo puntata e stagione dopo stagione. La Rete diretta da Andrea Salerno segna un +9% nel prime time, conquistando stabilmente il terzo posto tra le emittenti italiane.

