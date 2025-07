Independence Day Usa a Roma a Villa Taverna | un trionfo di eccellenze italiane e impegno per la sostenibilità

Roma si prepara a celebrare l’Indipendenza americana con un evento indimenticabile presso Villa Taverna, simbolo di eleganza e dialogo tra culture. Un trionfo di eccellenze italiane e impegno sostenibile si sono incontrati in un’atmosfera di festa e collaborazione, sottolineando il forte legame tra Italia e Stati Uniti. La serata ha testimoniato come tradizione e innovazione possano coesistere, aprendo nuove prospettive di cooperazione e crescita condivisa.

Roma, 3 luglio 2025 – In occasione delle celebrazioni anticipate per il 4 Luglio, Festa dell’Indipendenza americana, la splendida Villa Taverna, residenza ufficiale dell’Ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, ha ospitato ieri una kermesse esclusiva che ha celebrato l’incontro tra diplomazia, cultura e le eccellenze del Made in Italy. L’evento, organizzato dall’Ambasciata USA, ha riunito istituzioni italiane e imprese di spicco, promuovendo un dialogo tra Stati Uniti e Italia all’insegna della qualità, dell’innovazione e della sostenibilità. La serata ha messo in luce il meglio del panorama enogastronomico italiano, con un’attenzione particolare alle imprese che incarnano l’eccellenza del Made in Italy. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Independence Day Usa a Roma a Villa Taverna: un trionfo di eccellenze italiane e impegno per la sostenibilità

In questa notizia si parla di: roma - villa - taverna - eccellenze

Perché hanno chiuso Villa Pamphilj a Roma? I cittadini sono furiosi - Villa Doria Pamphilj, un angolo verde vitale per i romani, è stato chiuso al pubblico per la terza volta in un mese per un vertice intergovernativo tra Italia e Grecia.

Meloni a Villa Taverna per il 4 luglio: con Usa legame straordinario; 4 Luglio, l'Ambasciatore Usa Fertitta festeggia a Villa Taverna a Roma: Con Italia ottima relazione; Donald Trump a Roma, dove alloggia.

Independence day a Villa Taverna, Meloni: «Italia e America sorelle anche se si è in disaccordo» - Il cappello da cowboy sul tavolo all’ingresso salta agli occhi, complici le paillettes rosse e le stelle in perfetto stile statunitense. Secondo ilmattino.it

Roma, a Villa Taverna l’Independence Day Usa con Meloni, Salvini e Tajani: il videoracconto - Hot dog, hamburgher e fuochi d'artificio Con due giorni d’anticipo sulla festa nazionale statunitense del 4 luglio a Villa Taverna, residenza dell’Ambasciatore Usa in Italia, si festeggia l’Independen ... Segnala informazione.it