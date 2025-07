La Danimarca invita gli europei a continuare ad acquistare equipaggiamento militare USA

In un contesto geopolitico in evoluzione, la Danimarca invita gli europei a mantenere e rafforzare gli acquisti di equipaggiamento militare statunitense. Nonostante le recenti tensioni con Washington, il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen sottolinea l’importanza strategica di questa partnership, anche alla luce del delicato dossier groenlandese. La diplomazia e la cooperazione militare restano pilastri fondamentali per garantire la stabilità nella regione.

Le relazioni difensive tra Danimarca e Stati Uniti. Nonostante le recenti tensioni nei rapporti tra Danimarca e Stati Uniti, il ministro della Difesa e vice premier danese, Troels Lund Poulsen, ha affermato che le forze europee dovrebbero continuare a investire in armamenti prodotti negli USA. Il caso Groenlandia. Poulsen ha dichiarato di non percepire una “minaccia imminente” all’integritĂ territoriale della Danimarca, malgrado le dichiarazioni bellicose del presidente americano Donald Trump, che ha preteso il controllo della Groenlandia, territorio autonomo danese. Tuttavia, Poulsen ha aggiunto che “abbiamo ricevuto un grande sostegno da parte di tutti i Paesi europei” sulla questione della Groenlandia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Danimarca invita gli europei a continuare ad acquistare equipaggiamento militare USA

In questa notizia si parla di: danimarca - continuare - invita - europei

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni invita Teheran a cogliere “l'opportunità di un accordo” con Washington sul programma nucleare, durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Meloni ribadisce che l’Italia n Vai su Facebook

La Danimarca invita gli europei a continuare ad acquistare equipaggiamento militare USA; Le Capitali – Von der Leyen potrebbe cadere per via dei conservatori; Consiglio europeo, sul tavolo i dossier difesa e dazi. Meloni al pre-summit sui migranti.

La Danimarca invita gli europei a continuare ad acquistare equipaggiamento militare USA - Nonostante le tensioni con Trump sulla Groenlandia, il ministro danese della Difesa ribadisce il sostegno agli armamenti USA e chiede più investimenti europei per rafforzare l’autonomia strategica. Si legge su quotidiano.net

Consiglio Ue, al via la presidenza danese: «Un'Europa forte in un mondo che cambia» - fino alla fine dell'anno sarà presidente di turno dell' Unione europea. Scrive msn.com