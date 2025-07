Sicurezza urbana | approvato il progetto per l’installazione di nuove telecamere nei principali accessi alla città e alle frazioni

Arezzo fa un passo deciso verso un futuro più sicuro: la giunta ha approvato il progetto per installare nuove telecamere nei punti strategici della città e delle frazioni, rafforzando la sorveglianza e rispondendo alle esigenze di cittadini e forze dell’ordine. Questo intervento rappresenta un investimento concreto nella sicurezza urbana, migliorando il presidio del territorio e garantendo maggiore tranquillità a tutti. Con questa iniziativa, Arezzo si avvicina ancora di più a una comunità più protetta e coesa.

Arezzo, 3 luglio 2025 – S icurezza urbana: approvato il progetto per l'installazione di nuove telecamere nei principali accessi alla città e alle frazioni Casi: "Risposta concreta a cittadini e forze dell'ordine. Con questo progetto rafforziamo il presidio del territorio e rendiamo Arezzo più sicura" Approvato dalla Giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'integrazione del sistema di lettura targhe con l'installazione di 33 nuove telecamere nei punti strategici del territorio comunale, per un investimento complessivo di oltre 200mila euro. "Si tratta – spiega l'assessore Alessandro Casi – di un intervento fortemente richiesto sia dai cittadini che dalle forze dell'ordine, che quotidianamente affrontano una crescente pressione criminale.

