I tormenti di Paolini | Senza la giusta attenzione non posso rimanere ad alti livelli Dalle fatiche con Errani ai dubbi sul coach

Jasmine Paolini, protagonista di un percorso emozionante, si trova ora a riflettere sui suoi tormenti e sulle sfide che l’hanno portata lontano dai vertici. La giovane tennista ripete, quasi ossessivamente, quanto sia importante mantenere alta la concentrazione, specialmente dopo una battuta d’arresto come quella di Wimbledon. Con determinazione e passione, Paolini si prepara a riscrivere il proprio cammino, consapevole che ogni ostacolo è un’opportunità di crescita.

“Avrei dovuto mantenere alta la concentrazione e non perdere così spesso l’ attenzione “. Una parola che Jasmine Paolini ripete almeno 5 volte dopo la sconfitta incassata nel secondo turno di Wimbledon. Un anno fa sull’erba londinese era arrivata fino alla finale. Adesso invece è stata eliminata in tre set dalla russa Kamilla Rakhimova, n.80 del ranking Wta. Una sconfitta a sorpresa, nulla di drammatico: un mese e mezzo fa Paolini ha trionfato agli Internazionali d’Italia, poi ha pure conquistato il Roland Garros in doppio con Sara Errani. Oggi è la numero 4 al mondo in singolare. È vero, dopo Wimbledon perderà diverse posizioni in classifica: ben che vada diventerà numero 8, rischia anche di uscire dalla Top 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it