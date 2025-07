Roma Buskers Festival il programma dell’evento al Porto Turistico

Preparati a vivere tre giorni di magia e meraviglia al Porto Turistico di Roma con il Roma Buskers Festival 2025! Durante questa iconica manifestazione, artisti straordinari provenienti da tutto il mondo si esibiranno in performance gratuite che incanteranno grandi e piccini. La conferenza stampa di ieri in Campidoglio ha svelato le meraviglie di questa sesta edizione, promettendo un’esperienza indimenticabile nel cuore della capitale. Non perderti l’occasione di scoprire il programma completo!

Al Porto Turistico si terrĂ per tre giorni il Roma Buskers Festival 2025, il programma dei concerti gratuiti. Si è tenuta ieri in Campidoglio la conferenza-stampa di presentazione del Roma Buskers Festival, con l’intervento dell’Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. La conferenza stampa ha offerto, grazie ai contributi degli Ospiti presenti, un’anteprima della sesta edizione del festival degli artisti di strada, un’iniziativa culturale che conferma la sua importanza ed unicitĂ nel panorama artistico della Capitale. Oltre all’Assessore sono intervenuti, in una conversazione moderata da Andrea Cicini, direttore del RBF e ceo dell’agenzia di comunicazione Gruppo Matches insieme al giornalista Rai Gianni Maritati: Alessandro Mei, direttore del Porto Turistico di Roma; Valentina Prodon, Vicepresidente e Assessora Transizione Ecologica, Ambiente e Sport del Municipio X di Roma Capitale; Valeria Strappini, presidente ASCOM Confcommercio Roma Fiumicino – Ostia e litorale sud; Vincenzo Giojelli, presidente Comitato di Quartiere Lido Centro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Roma Buskers Festival, il programma dell’evento al Porto Turistico

