Tre anni dalla tragedia sulla Marmolada | il ricordo dell' ex rifugista

Tre anni dopo la tragedia sulla Marmolada, il racconto di Carlo Budel, ex rifugista presente quella drammatica giornata, ci ricorda quanto il dolore e la perdita siano indelebili. La sua testimonianza toccante ci invita a riflettere sulla forza della memoria e sull’importanza di ricordare per non dimenticare. In un altro mondo, forse, le parole di Carlo ci aiuteranno a trovare pace e speranza tra le cicatrici del passato.

"Da quel giorno la mia vita è cambiata per sempre, non sono più lo stesso. Impossibile dimenticare". È il ricordo dell'ex rifugista Carlo Budel, che era a Capanna Punta Penia quando tre anni fa una valanga uccise 11 persone e ne ferì altre 8. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tre anni dalla tragedia sulla Marmolada: il ricordo dell'ex rifugista

In questa notizia si parla di: anni - ricordo - rifugista - tragedia

George Wendt, Norm in Cin Cin, morto a 76 anni: il ricordo delle co-star della serie - L’attore George Wendt, celebre per il ruolo di Norm in Cin Cin, è deceduto a Los Angeles all’età di 76 anni.

Tre anni dalla tragedia sulla Marmolada: il ricordo dell'ex rifugista; Il rifugio Benigni compie 40 anni. La festa nel ricordo di una tragedia: l‘incredibile ritrovamento; Sass Pordoi, in pensione lo storico rifugista: “Mi manca, è un luogo unico al mondo”.

Tre anni dalla tragedia sulla Marmolada: il ricordo dell'ex rifugista - Diogo Jota, chi era il calciatore morto in un incidente stradale: il matrimonio solo 10 giorni fa, aveva 3 figli L’errore della doccia fredda, dormire nudi e bere bibite ghiacciate. Si legge su msn.com

Marmolada tre anni dopo, ritorno in vetta nel ricordo di Nicolò Zavatta - Una cordata di amici ricorda la vittima più giovane della tragedia del 2022. Scrive rainews.it