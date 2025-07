Nuova Citroen C1 | il render della citycar in salsa C3

La nuova Citroën C1 del 2026 si presenta come un'icona di stile urbano, ispirata alla recente C3 ma con un carattere tutto suo. Questa citycar rinnova il suo spirito cittadino con linee moderne e proporzioni ottimizzate, offrendo un mix perfetto di praticità e design innovativo. Con la sua evoluzione fashion e funzionale, la C1 si prepara a conquistare le strade della città, diventando il simbolo di mobilità smart e contemporanea.

Ecco una descrizione ipotetica di come potrebbe essere la nuova Citroën C1, ispirata al design della nuova Citroën C3, mantenendo però le proporzioni e lo spirito cittadino della C1. Citroën C1 (2026) – Urban Style, Spirito Rinnovato. La futura Citroën C1 del 2026 si presenta come un’evoluzione intelligente e moderna del celebre modello cittadino, reinterpretata secondo il nuovo linguaggio stilistico introdotto dalla rinnovata C3. Pur mantenendo le dimensioni compatte e la vocazione urbana che l’hanno resa famosa, la nuova C1 acquista un look più robusto, tecnologico e distintivo. Il design esterno abbandona le curve morbide del passato in favore di linee più geometriche e muscolose, con un frontale verticale dominato dalla nuova firma luminosa a LED a doppia Y, elemento ormai distintivo del marchio. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it