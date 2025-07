Caldo estremo nei capannoni industriali dipendenti in sciopero nel Milanese | Quasi 37 gradi è insopportabile

Un'ondata di caldo estremo sta mettendo a dura prova i lavoratori nel milanese, con temperature che sfiorano i 37 gradi all’interno dei capannoni industriali. La loro protesta, unita alle richieste di intervento, sottolinea l’urgenza di adottare misure adeguate per proteggere la salute e la dignità dei lavoratori. È evidente che il problema non può più essere ignorato, e una soluzione immediata è ormai indispensabile. Continua a leggere.

Questa mattina, mercoledì 3 luglio, i dipendenti di un'azienda nel Milanese hanno scioperato contro le condizioni di lavoro all'interno dei capannoni dove si registrerebbero fino a 36,5 gradi. La Regione ha emanato un provvedimento per limitare il lavoro nelle ore più calde per i lavoratori all'aperto: "Va esteso anche nei capannoni dove le temperature sono insopportabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Troppo caldo nei capannoni, dipendenti in sciopero nel Milanese - Lavoratori in rivolta nel Milanese: da mesi, i dipendenti della Emmegi di Cassano D'Adda si sono mobilitati e hanno scelto di scioperare, esasperati dalle temperature insopportabili nei capannoni, raggiungendo anche i 36,5°C.

Troppo caldo nei capannoni, dipendenti in sciopero nel Milanese. I lavoratori lamentano temperature fino a 36.5 gradi, ma l'azienda replica: 'Al massimo si è arrivati a 32 gradi, siamo in regola'

