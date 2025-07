Accusato di aver violato i sigilli sul ponte Jenga | 68enne assolto

Un colpo di scena che mette fine a una vicenda dai risvolti sorprendenti. N. C., 68 anni di Tocco Caudio, è stato assolto con formula piena dall’accusa di aver violato i sigilli sul ponte Jenga, sequestrato nel luglio 2023. La sua difesa ha dimostrato l’assenza di prove e ha sancito il principio che “il fatto non sussiste”. Una decisione che ridimensiona le accuse e restituisce serenità all’uomo e alla comunità.

È stato assolto con formula piena, perché "il fatto non sussiste", N. C., 68 anni, di Tocco Caudio, imputato per violazione dei sigilli in un procedimento legato al sequestro del ponte sul torrente Jenga, in località Pantanella, nel territorio comunale di Vitulano, avvenuto nel luglio del 2023. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe violato i sigilli apposti il 12 luglio dai Carabinieri Forestali e dal personale del NIPAAF, transitando – a bordo di una Volkswagen Golf – sull'infrastruttura sottoposta a sequestro. Il fatto contestato risaliva al 27 luglio dello stesso anno.

In questa notizia si parla di: sigilli - violato - ponte - jenga

