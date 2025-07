Scozia Re Carlo e Camilla svelano una lapide commemorativa dedicata a Elisabetta II

Durante il loro soggiorno in Scozia per la Holyrood Week, Re Carlo III e la Regina Camilla hanno partecipato a una cerimonia emozionante nella cattedrale di St Giles, a Edimburgo, svelando una lapide commemorativa dedicata alla regina Elisabetta II. Un gesto toccante nel cuore della capitale scozzese, dove il feretro della sovrana fu accolto nel settembre 2022, un simbolo di rispetto e memoria che rafforza il legame tra la monarchia e il Paese. La cattedrale, situata nel cuore della capitale scozzese, fu teatro di un ...

Durante il loro soggiorno in Scozia per la Holyrood Week, Re Carlo III e la Regina Camilla hanno preso parte a una cerimonia solenne nella cattedrale di St Giles, a Edimburgo. In questa occasione hanno svelato una lapide commemorativa dedicata alla regina Elisabetta II, nel luogo dove il feretro della sovrana fu accolto nel settembre 2022, prima del trasferimento a Londra. La cattedrale, situata nel cuore della capitale scozzese, fu teatro di un tributo imponente: in un solo giorno, oltre 33mila persone si misero in fila per rendere l'ultimo saluto alla monarca. Il gesto del sovrano e della consorte si inserisce all’interno di una settimana di appuntamenti ufficiali nel Paese, all’insegna della memoria e del legame con la tradizione scozzese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scozia, Re Carlo e Camilla svelano una lapide commemorativa dedicata a Elisabetta II

In questa notizia si parla di: scozia - carlo - camilla - lapide

Re Carlo in Scozia, accolto con la Cerimonia delle Chiavi a Holyroodhouse - Re Carlo ha inaugurato il suo soggiorno estivo in Scozia con la tradizionale Cerimonia delle Chiavi a Holyroodhouse, un momento di grande rilevanza simbolica e storico.

Scozia, Re Carlo e Camilla svelano una lapide commemorativa dedicata a Elisabetta II; Regina Elisabetta, le ultime volontà: il funerale a Westminster e la tomba accanto a Filippo. Anna la accompag.

Incoronazione di Carlo e Camilla in Scozia, curiosità - Cosmopolitan - Il 5 luglio, giorno clou delle celebrazioni, Carlo e Camilla saranno raggiunti da Kate e William, accanto a loro in veste ufficiale come ... Da cosmopolitan.com

Carlo e Camilla incoronati anche in Scozia: la cerimonia segreta - Il Re e la Regina sono attesi nei prossimi mesi a Edimburgo, in Scozia, per una cerimonia di vestizione con i gioielli ... dilei.it scrive