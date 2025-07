Rios Inter chi è il nuovo obiettivo per il centrocampo | dalla clausola monstre alla maglia di Messi cosa c’è da sapere

Richard Rios, giovane talento colombiano del Palmeiras, sta catturando l’attenzione dell’Inter come nuovo obiettivo per il centrocampo. Con il suo stile dinamico e la crescita esponenziale, si apre un capitolo affascinante nella strategia nerazzurra, spostando l’attenzione dalla clausola monstre alla maglia di Messi. Tutti i dettagli su questa interessantesa trattativa e cosa potrebbe comportare per il futuro dei nerazzurri.

Rios Inter, tutto quello che c’è da sapere sul centrocampista del Palmeiras finito nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli. Richard Rios è il nuovo nome sul taccuino dell’ Inter. Secondo quanto riportato da diverse fonti, il club nerazzurro avrebbe già avviato i primi contatti informali con il Palmeiras per sondare la disponibilità del centrocampista colombiano, uno dei protagonisti più brillanti dell’attuale Mondiale per Club. Classe 2000, Rios è un profilo che ha attirato l’interesse anche di altri top club europei grazie a prestazioni sempre più convincenti, sia con il club brasiliano sia con la maglia della nazionale colombiana. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rios Inter, chi è il nuovo obiettivo per il centrocampo: dalla clausola monstre alla maglia di Messi, cosa c’è da sapere

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - L’Inter si muove con decisione sul calciomercato, puntando a rafforzare il centrocampo. Dopo i continui rumors, spunta il nome di Richard Ríos, talento del Palmeiras che ha già catturato l’interesse della dirigenza nerazzurra.

Inter, chi è Rios: il centrocampista da 30 milioni che ha "zittito" Otamendi e preso la maglia di Messi - I nerazzurri sono interessati al classe 2000 che si sta mettendo in luce con la maglia del Palmeiras in questo Mondiale per Club. Riporta calciomercato.com

L’Inter ha individuato il sostituto di Calhanoglu: arriva dal Brasile ed è un fenomeno - Tra le società italiane più attive in vista della nuova stagione c’è l’Inter, determinata a mantenere alta la... Secondo msn.com