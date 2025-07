i forti venti alimentano tre fronti attivi e rendono la situazione drammatica

Le fiamme divorano Creta da due giorni, alimentate da venti impetuosi che hanno trasformato l’isola in un inferno a cielo aperto. L’incendio si sta espandendo su tre fronti, mettendo a rischio vite e patrimoni, mentre colonne di fumo oscurano il cielo e la speranza. In tempi di crisi climatica, questa tragedia ricorda quanto sia urgente agire. La domanda ora è: quanto tempo ancora possiamo permetterci di ignorare il riscaldamento globale?

I n fiamme per il secondo giorno consecutivo: vasti incendi a Creta stanno devastando l'area di Ierapetra, nel sud-est dell'isola, costringendo centinaia di residenti e turisti alla fuga. Alimentate da forti venti, le fiamme avanzano su tre fronti distinti – Ferma, Achlia e Schinokapsala – con colonne di fumo visibili da chilometri. Interi insediamenti, da Agia Fotia a Koutsounari, sono stati evacuati.