Banconote sporche di sangue | i profitti dietro il genocidio di Gaza

Le banconote sporche di sangue rivelano un lato oscuro del conflitto a Gaza: dietro il genocidio in corso, si nascondono profitti insospettabili di grandi multinazionali e istituzioni. Un rapporto Onu denuncia come interessi economici alimentino questa tragedia, svelando un legame inquietante tra capitalismo sfrenato e violenze. È ora di riflettere sulle vere ragioni di questa crisi e di chiedere giustizia, perché il prezzo di questo commercio atroce non può più essere ignorato.

Roma, 3 lug – Il genocidio in corso a Gaza assume ora un’altra dimensione drammatica. Non solo complicità istituzionale da parte dei governi occidentali, anche sostegno economico sfacciato da parte di un numero non ancora definito di colossi del commercio e della finanza. Il rapporto Onu sui profitti dietro il genocidio di Gaza. Il nuovo rapporto di Francesca Albanese, Relatrice Speciale Onu sui territori palestinesi occupati, mette alla berlina compagnie private, fondi di investimento e multinazionali che, in maniera più o meno diretta contribuiscono al genocidio in corso nella Palestina occupata. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Banconote sporche di sangue: i profitti dietro il genocidio di Gaza

