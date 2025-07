nostalgia tour estivo noemi a poppi

Preparatevi a un’estate indimenticabile, tra musica, emozioni e ricordi che rivivono sul palco. Domani sera, a Poppi, l’attesissima Noemi inaugurerà il suo “NOSTALGIA SUMMER TOUR”, lasciando il pubblico senza fiato con le sue hit e nuove melodie. Questo concerto speciale sarà solo il preludio a un festival ricco di sorprese: il Men/Go Music Fest ad Arezzo, dal 8 al 13 luglio, vi aspetta per vivere l’energia dell’estate musicale.

Arezzo, 3 luglio 2025 – Manca sempre meno all'inizio del MenGo Music Fest, in scena al Parco il Prato di Arezzo dall'8 al 13 luglio 2025. Domani sera, venerdì 4 luglio, ad anticipare il festival più atteso dell'estate aretina, un appuntamento speciale con il live a Poppi – a pochi chilometri dal capoluogo aretino – di NOEMI, che proprio domani inaugurerà il suo “NOSTALGIA SUMMER TOUR”. Sul palco, Noemi porterà le canzoni del suo ultimo album “NOSTALGIA”, uscito lo scorso 28 febbraio per Columbia Records Sony Music Italy: un viaggio sonoro tra ricordi ed emozioni, arricchito da influenza blues, cantautorato contemporaneo e ballad intense, con la partecipazione di importanti nomi della scena italiana come Colapesce, Mahmood, Blanco, Carl Brave, Neffa e Tony Effe. 🔗 Leggi su Lanazione.it