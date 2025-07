Il video del sequestro di 72 kg di carne in una casa di riposo a Catania in che condizioni era il cibo

Scopri cosa è emerso dal recente blitz a Catania, dove sono stati sequestrati 72 kg di carne in condizioni allarmanti all’interno di una casa di riposo. Un intervento che ha sollevato importanti dubbi sulla sicurezza alimentare e la tutela degli anziani. Il video del sequestro mette in luce le criticità di un sistema che, in alcuni casi, mette a rischio la salute dei più vulnerabili. La nostra indagine continua per garantire trasparenza e sicurezza.

CATANIA – Proseguono serrati i controlli della task force interistituzionale coordinata dalla Polizia di Stato, impegnata in una vasta operazione presso ...

Settantadue chili di carne in pessimo stato di conservazione e un lavoratore in nero in una casa di riposo privata, nel quartiere di Nesima di Catania.