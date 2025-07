Chi sono la moglie Rute Cardoso e i figli del calciatore Diogo Jota morto in un incidente

La tragica scomparsa di Diogo Jota, talentuoso calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari e dei tifosi. Rute Cardoso, moglie devota di Jota e madre dei loro tre figli, rappresenta la forza dietro le luci del suo successo sportivo. Con un legame profondo e una vita familiare intensa, il loro amore resterà sempre un esempio di dedizione e affetto. Rute Cardoso, 28 anni, incarna questa storia di passione e perdita...

La morte di Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo ha sconvolto il mondo del calcio. Aveva solo 28 anni, fatale un incidente stradale avvenuto in Spagna. Lo scorso 22 giugno, Diogo Jota aveva sposato Rute Cardoso, compagna di una vita e madre dei suoi tre figli: Denis nato nel 2021, Duarte nato nel 2023 e la bambina nata il 26 novembre 2024 di cui non hanno diffuso il nome. Rute Cardoso  ha 28 anni ed è, come suo marito Diogo Jota, originaria del Portogallo. Insieme hanno vissuto una crescita fatta di sogni, sfide e tanti momenti speciali, costruendo un legame profondo che li ha portati a spostarsi e costruire insieme una quotidianità speciale.

