Controlli a circoli in Valdarno Spinelli | Attenzione a natura e funzione di queste realtà

In un'epoca in cui il ruolo dei circoli sociali si rivela sempre più fondamentale, è essenziale distinguere tra le attività di queste realtà e le eventuali irregolarità. La regione, attraverso l’intervento dell’assessora Spinelli, invita a riconoscere la natura no-profit e il valore sociale di queste associazioni, evitando fraintendimenti che possano ledere il loro contributo alla comunità. È quindi importante comprendere appieno il loro scopo e funzione, per tutelarle e valorizzarle come pilastri della coesione locale.

Arezzo, 3 luglio 2025 – Una attenzione al ruolo speciale dei circoli, alla loro natura e alla funzione di queste realtà, che non hanno scopo di lucro. E’ quanto richiede l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli intervenendo in relazione alla vicenda relativa alle verifiche fiscali cui sono stati sottoposti numerosi circoli del Valdarno, vicenda evidenziata dal portavoce del Forum del terzo settore Gianluca Mengozzi, e dai responsabili di varie realtà associative. “Come assessorato - si apre così la dichiarazione dell’assessora - stiamo seguendo con attenzione la situazione che si è determinata nel Valdarno, dove alcuni circoli ricreativi e culturali sono stati sottoposti a controlli fiscali che, in alcuni casi, hanno portato a contestazioni e sanzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Controlli a circoli in Valdarno, Spinelli: “Attenzione a natura e funzione di queste realtà”

