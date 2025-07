Petrol Head e The lonesome hunters in libreria dal 2 luglio per ReNoir Comics

Se siete appassionati di fumetti che affrontano temi attuali e provocatori, non potete perdervi le novità di ReNoir Comics in libreria dal 2 luglio! Tra i titoli più attesi ci sono "Petrol Head" di Rob Williams e Pye Parr e "The Lonesome Hunters", presentati in anteprima a Comicon Bergamo 2025. Due nuove serie e un volume horror che promettono di catturare l’immaginazione e stimolare la riflessione, arricchendo la vostra collezione di storie potenti e coinvolgenti.

Arrivano in libreria i titoli ReNoir Comics presentati in anteprima a Comicon Bergamo 2025: due nuove serie e il secondo volume di un fumetto firmato da maestri dell'horror. Petrol Head, di Rob Williams ( Suicide Squad, Amazing Spider-Man, Judge Dredd ) e Pye Parr ( 2000 AD, The New Gods ), è un fumetto che parla di cambiamento climatico, di obsolescenza, di controllo dell'opinione pubblica tramite gli eventi mediatici. attraverso la storia di un robot che pilota auto da corsa. Un bestione grande grosso, sgraziato, puzzolente per il fumo e i gas di scarico, che trova sul suo cammino una ragazzina braccata perché custodisce il segreto che potrebbe salvare il mondo.

