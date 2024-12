Lettera43.it - Trump ha scelto come capo della Nasa l’imprenditore-astronauta Jared Isaacman

Donaldha annunciato su Truth di aver nominato. Imprenditore, pilota,e filantropo, il 41enneha patrimonio netto stimato di 1,9 miliardi di dollari: è il fondatore di Draken International, società con sede in Florida che addestra piloti per le forze armate statunitensi e che società gestisce una delle flotte più grandi al mondo di jet da combattimento privati. Ed è anche amministratore delegato di Shift4, società di elaborazione dei pagamenti con sede in Pennsylvania, da lui stesso fondata quando aveva appena 16 anni.(Getty Images).Le due missioni spaziali (comandante) didetto,è anche(o meglio turista spaziale). A settembre del 2021 è infatti partito per la missione spaziale privata Inspiration4 di SpaceX a bordo del veicolo Crew Dragon Resilience, insieme con gli altri ai turisti spaziali Sian Proctor, Hayley Arceneaux e Christopher Sembroski: tutti civili, mai successo prima.