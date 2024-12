Ilgiorno.it - Tre fratelli circondati dalle fiamme. Uno è morto, un altro è gravissimo

Le indagini per la morte di Francesco Chillico, 62 anni, sono ancora in corso, anche se l’ipotesi più accreditata è che leche lo hanno avvolto senza lasciargli scampo siano divampate a causa di un incidente. Forse un corto circuito di uno degli elettrodomestici in cucina, locale da cui è scoppiato il rogo. C’è chi, tra i vicini, pensa a una sigaretta rimasta accesa o al malfunzionamento di qualche presa elettrica. Per ora i vigili del fuoco e i carabinieri non escludono alcuna pista e saranno le relazioni e i rilievi a individuare la causa dell’incendio scoppiato in via Roma, civico 97, complesso Tre Fontane. L’allarme è scattato nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 2.30. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini che hanno sentito il forte odore di fumo e la coltre nera uscire dall’appartamento del secondo piano, dove vivevano i treChillico.