Piazza Maggiore una Vertigine di luci e musica

Bologna, 4 dicembre 2024 – A un certo punto, sul Crescentone, proprio nel cuore della nostra città, si avrà l’impressione di precipitare, presi in un vortice che la magia della proiezione ad altissima definizione e labarocca renderanno tangibile. Sarà questo il clou di, il viaggio digitale e immersivo in quattro atti, uscito dalla mente di Maddalena da Lisca, sovrintendente e direttore artistico di Bologna Festival, che per il terzo anno, dal 19 al 21 dicembre, trova in Illumia e nel suo presidente Marco Bernardi, un sostenitore entusiasta. Se nel 2022 la collaborazione nacque con il Requiem diretto dal Maestro Riccardo Muti al PalaDozza offerto gratuitamente alla città da Illumia e nel 2023 il Drone Show illuminò il cielo di Bologna con epicentro in8 Agosto richiamando migliaia di persone con lo sguardo verso l’alto, quest’anno ècon il suo pavimento rialzato e chiuso da 160 transenne il luogo d’elezione per il nuovo spettacolo che è “un viaggio esistenziale nell’animo umano alla ricerca della felicità”.