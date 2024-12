Puntomagazine.it - Piazza Garibaldi: tentano di rapinare un giovane. Arrestati due soggetti

Due giovanidalla Polizia per tentata rapina aggravata a: aggredito e minacciato con un coccio di bottiglia.Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentata rapina aggravata duedi origine marocchina, di 18 e 23 anni, con precedenti di polizia.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in, sono stati avvicinati da un; quest’ultimo, indicando due, ha raccontato che, poco prima, era stato avvicinato dagli stessi che, dopo averlo aggredito fisicamente e sotto la minaccia di un coccio di bottiglia, avevano tentato di sottrargli del denaro ed il telefono cellulare.Pertanto, gli operatori hanno prontamente raggiunto e bloccato i due indagati che sono stati tratti in arresto.