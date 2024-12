Lanazione.it - Piazza Duomo sempre più inclusiva. Task force di esperti all’opera: "L’accoglienza un dovere morale"

Leggi su Lanazione.it

di Mario Ferrari Tutti’ per rendere ladei Miracolipiù accessibile. Ieri mattina, per celebrare la Giornata delle persone con disabilità, l’Opera della Primaziale (Opa) ha presentato "Tutti, il cantiere dell’accessibilità e inclusione didel", una serie di novità per rendere il sito patrimonio Unesco davvero per tutti. Un progetto unico al mondo per consentire la fruizione a ogni persona con disabilità e dimostrare che l’inclusione fa. miracoli. "Da più di un anno - ha detto il presidente dell’Opa Andrea Maestrelli - stiamo portando avanti questo progetto ambizioso per rendere il nostro patrimoniopiù all’avanguardia.e l’accessibilità sono tra i valori fondamentali dell’Opera Primaziale: la spiritualità dei nostri luoghi deve essere trasmessa a tutte le persone di questo mondo, nessuno escluso".