Okada ha meno certezze (e forse è meglio così)

Il 2025 potrebbe essere il grande anno di Kazuchikaè una previsione azzardata, ma la AEW pare aver sparso qualche seme qua e là, a partire dalla decisione di utilizzare (in kayfabe) gli Young Bucks in smart working. E questo ha tolto indubbiamente delleal talento nipponico, che si trova senza l’assicurazione sulla sua presenza nel roster. Fin qui è stato un campione anonimo. Ma la scelta di base sul suo personaggio è stata quella giusta. I giapponesi sono quelli che soffrono di più il passaggio in America. Fanno fatica a fare i promo e non tutti gli avversari sono preparati come loro. Pertanto la AEW ha deciso quasi di “nasconderlo”, relegandolo alle spalle dei Bucks a segmenti generalmente parodistici. Lo ha protetto, garantendogli però qualche match di indubbia efficacia come quelli con Danielson, Pac, Castagnoli e O’Reilly.