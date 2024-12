Ilfogliettone.it - Nucleare, la Russia arma la Corea del Nord. La Nato lancia l’allarme globale

La crescente collaborazione tradelsta sollevando preoccupazioni significative a livello. Informazioni di intelligence condivise dagli alleati dellaindicano che lasta fornendo supporto ai programmi missilistici e nucleari delladelin cambio di armi e truppe. Questa partnership rappresenta un potenziale rischio non solo per la penisolana ma anche per gli Stati Uniti e l'intera comunità internazionale.Un'alleanza strategica pericolosaSecondo quanto dichiarato dal Segretario generale della, Mark Rutte, c'è una chiara evidenza che tecnologie avanzate in ambito missilistico estanno fluendo verso ladelgrazie alla. Questo scambio reciproco rafforza il regimeno, permettendogli di sviluppare ulteriormente capacità belliche che potrebbero destabilizzare la regione Asia-Pacifico e oltre.