Sport.quotidiano.net - Napoli, Lobotka: "Con la Lazio sarà dura. Conte? Un perfezionista"

, 4 dicembre 2024 - Le parole per presentare la gara in casa della, in programma giovedì 5 dicembre alle 21, le ha già pronunciate ieri in conferenza stampa Antonio, e come sempre non si è trattato di banalità. Tra le ormai solite frecciate all'Inter e in particolare al presidente Beppe Marotta e i commenti sul cammino da sogno in campionato del suo, il tecnico salentino ha parlato poco del prossimo impegno valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, a sua volta toccato anche dall'intervento nel pomeriggio di Stanislavai microfoni di Radio Crc. Dallaalla"Li ho visti giocare in campionato. Sono un'ottima squadra, che gioca un bel calcio. Ci aspetta una partita, perché poi saremo anche a casa loro. Il nostro obiettivo peròvincere e passare il turno, ma anche domenica vogliamo avere la meglio e pure in quel caso si prospetta un match molto complicato, nonostante saremo al Maradona: i biancocelesti comunque hanno ottimi giocatori e dunque saranno dure entrambe le sfide".