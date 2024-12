Ilgiorno.it - Meno residenti e più anziani. Così cambia la popolazione

Leggi su Ilgiorno.it

abitanti nel Cremonese, in crescita nei comuni del Cremasco. E gli over 65 sono oltre il doppio degli under 15. È la fotografia dellain provincia di Cremona, che ammonta a 353.537: tra il 2019 e il 2024 sono diminuiti di 2.613 unità, pari allo 0.7%. Sono in totale 75 (su 113) i comuni che registrano una riduzione. Cremona si attesta a 71.094 abitanti (-1,6%, pari a1.180 unità), Crema a 33.920(-1,3%, -448), terzo Casalmaggiore con 15.173(-1,3% , -199). Solo 12 comuni superano i 5.000 abitanti e, complessivamente, sono 41 i comuni che ne contano oltre 2.000.quindi in leggero calo in provincia, ma con un dato significativo che dice che nove dei dieci primi comuni con crescita positiva dellasi trovano nel territorio Cremasco.